小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。防大股東默默吃貨，藏鏡人條款預計明年上路。金管會1日公布，將修改證交法大量持股申報及公告門檻相關子法，由現行10％降到5％，預計2024年5月10日上路，屆時初次取得上市櫃公司股份超過5％，就必須在10日內公告，之後每增減1％要在二天內申報。

【1】藏鏡人現形 持股5％要申報

之前上市櫃公司爆出經營權之爭，最常出現就是「市場派」悄悄買進公司持股，直到觸及10％才被發現，讓不少持股偏低的「公司派」措手不及，金管會參考美、日、韓、星，修正證交法，調降大量持股申報門檻，由10％降為5％，已在今年5月10日完成修正公布，但擔心股東大量出清持股，因此給予一年緩衝期。

【2】環球晶徐秀蘭：半導體2024反彈

環球晶1日舉行英文線上法說，董事長徐秀蘭也為AI按讚，她指出，AI模型推動生成式AI熱潮，將帶動高速運算及記憶體需求。

全球半導體產業包括記憶體，預期在2023年都將面臨衰退，但她預測，半導體將於2024年出現反彈力道！汽車、工業電子及生成式AI將成為支持半導體營收的關鍵驅動力。

【3】00878配息開獎！年化殖利率破6％ 最晚8/15買進

百萬位受益人留意，國泰投信旗下兩大人氣ETF國泰永續高股息（00878）及國泰台灣5G+ETF （00881）1日公布最新配息金額，每受益單位分別配發0.35元、0.46元，00878的年化殖利率約5.5％，另一檔國泰股利精選30（00701）預計配發0.2元，3檔ETF均在8月16日除息，打算參加除息的投資人，最晚要在8月15日以前買進或持有。

【4】常溫超導體有影？ 銅、鉛概念股先走一步

韓國團隊上周發表「常溫常壓超導體」LK-99，消息在全球科學界及投資界都引起熱議，市場靜待各國實驗室復現結果，美國超導公司（AMSC）波段大漲逾4成，其中使用的鉛、銅礦亦獲關注，相關概念股題材搶先發酵，泰銘（9927）、第一銅（2009）、太空梭（2440）1日率先強拉漲停，金益鼎（8390）也漲逾8％，押寶意味濃厚。

【5】巴菲特指標：美股有崩跌隱憂

股神巴菲特偏好觀察的市場指標拉警報，指美股可能估值過高，面臨崩跌危機。此外調研機構Sevens Report Research也示警，美股已觸及年度新高，列出股市瀕臨熊市的五大訊號提醒投資人。