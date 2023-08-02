自慰是解決性慾的一種方法，有益身心健康。泌尿科醫師提醒，男性自慰時要控制好「速度」與「頻率」，否則可能引發一些神經相關問題，例如神經疼痛或刺痛，其中，過度刺激可能降低陰莖敏感度，使得後續的性刺激中難以感受到足夠的刺激。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，打手槍對身體有益無害，但也有男性打到神經痛，相當擔憂而就醫，他因此說明自慰時常見的4種神經問題。

1. 手部或肢體麻木：自慰時，過度的壓力或刺激可能導致手部或其他肢體的麻木感。

2. 陰莖敏感度下降：過度刺激可能導致陰莖敏感度下降，使得在後續的性刺激中難以感受到足夠的刺激。

3. 神經疼痛或刺痛：某些人可能在自慰過程中經歷到神經疼痛，這可能是由於神經受壓或過度刺激引起的。

4. 脊椎不適或疼痛：長時間保持相同的姿勢或姿勢不良可能導致脊椎不適或疼痛。

神經外科醫師謝炳賢也在臉書貼文表示，過度強烈的刺激可能導致神經受壓迫或疼痛，因此民眾要適度控制自慰的刺激程度，務必避免「太用力」，且要選擇舒適的姿勢，「不當的自慰姿勢可能導致特定部位過度受力，導致神經受到壓力與拉扯。」