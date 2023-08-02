台中市東勢警分局首次與台中市客家事務委員會，將於11日共同舉辦「客語小小警察體驗營」。（東勢警分局提供）

台中市東勢警分局首次與台中市客家事務委員會，將於11日共同舉辦「客語小小警察體驗營」。（東勢警分局提供）

台中市東勢是客家庄，東勢警分局為使客家話多元推廣，首次與台中市客家事務委員會將於11日共同舉辦「客語小小警察體驗營」，今天中午12點起開放報名，限額60位，歡迎就讀或設籍山城的5-9歲小朋友踴躍報名。

東勢警分局表示，暑假期間，首次與客家事務委員會共同舉辦「客語小小警察體驗營」，希望藉由客語教學及在地客家文化元素，讓學童穿上警察制服，在客家文化氛圍下，也能體驗警察工作，包括騎乘小重機模擬道路駕駛、認識路上號誌、試穿防彈衣及配戴手槍、從採指紋學習開始破案等。

為使客家話多元推廣，活動也安排學童說客語闖關，並將人身安全及犯罪預防知識融入其中，達到寓教於樂目標。例如：警察在指揮交通（客語：巡察在指揮交通）、只有綠燈，行人才可以安全穿越馬路（客語：青燈時，路人正使得安全行過大路）。

東勢警分局長林大為說，山城地區人口多以客家族群為主，在地警察同仁亦多數為客家人，常在受理報案時，與民眾使用客家話溝通，如此多了一份親切感，案件處理也順遂許多，故需要將此文化永續流傳。

東勢警分局指出，活動將於11日下午舉辦，邀請60名設籍或就讀於山城地區(東勢區、石岡區、新社區) 5-9歲學童參加，相關報名資訊將於今中午12點公布於分局臉書粉絲專頁，今12時起至5日24時止開放報名，並於7日抽籤。

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