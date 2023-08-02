大陸房地產大數據應用服務商「克而瑞研究中心」發布研究報告指出，今年1至7月，仍有近6成百強房企尚未拿地，顯示在市場不斷走弱之下，房企投資依然謹慎，三四線城市幾乎無人問津。而在拿地格局上，短期不會有明顯變化，依舊是央國企占主導，民企保持弱復甦態勢。

澎湃新聞報導，克而瑞研究中心1日發布2023年前7個月百強房企新增貨值情況。報告顯示，今年前7個月，在新增土地貨值方面，華潤置地以1253.1億元（人民幣，下同）成為第一，緊隨其後的為濱江集團，新增土地貨值為875.7億元，第三名為861.2億元的保利發展。

克而瑞稱，7月份以來，由於土拍逐漸分散、且核心地塊供應減少，熱點城市的土地市場熱度也有所回落，僅剩部分特別優質地塊能吸引房企積極參拍、搖號成交。

在此背景下，截至7月末，新增貨值百強門檻值為47億元，同比下降19％，較6月末同比差值再度增大13個百分點，新增貨值10強、20強等各梯隊門檻值持續同比全線下滑，尤其10強、50強門檻值同比下滑超過30％。截至7月末，新增貨值超過百億的房企為35家，較6月末僅增加3家，但對比2022年同期減少19家，投資低迷可見一斑。華潤、濱江和保利位列新增貨值前三。

總量方面，1至7月TOP 100房企的新增貨值、總價和建面百強的總額分別為11兆6655億元、8270億元和7278萬平方公尺，拿地金額百強房企的投資力度同比下降20％，投資力度的收縮幅度較6月更甚。

集中度方面，7月末TOP 10房企新增貨值占百強總量的63％，其次11至20強房企占比達15％，而後50強房企新增貨值僅占5％，行業集中度走高，未來分化也將加劇。對比2022年同期集中度來看，10強房企集中度占比提升18個百分點，此外11至20強和後50強房企的占比分別減少7和13個百分點。

據克而瑞統計，1至7月，仍有近6成百強房企尚未拿地，市場不斷走弱之下房企投資依然謹慎。從7月單月拿地來看，頭部房企拿地較上半年大幅放緩。全口徑銷售TOP 10拿地金額除保利外，其餘企業單月拿地均不足百億，且7月拿地金額與前六月均值相比均出現大幅減少，招商、濱江等降幅超過60％。此外，龍湖、中海等7月並未拿地。

報告指，一方面是受到集中供地城市土拍節奏影響，另一方面，上半年頭部房企在核心城市拿地相對充裕，市場走弱下，整體投資回歸理性和謹慎。當前投資十分聚焦，一二線是企業布局、補倉、調倉的重點，三四線則無人問津。多數房企上半年拿地城市不超過15個，而華潤、濱江、招商等一二線拿地金額占比更是超過90％。

克而瑞報告稱，隨著上半年核心城市優質地塊的補充，若第3季銷售無明顯企穩回升，房企拿地大概率保持理性和謹慎，聚焦一二線的同時，更加關注性價比高的優質地塊。拿地格局上，短期不會有明顯變化，依舊是央國企占主導，民企保持弱復甦態勢。