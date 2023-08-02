台灣桌球好手江宏傑與日本桌球天后福原愛於2016年結婚，夢幻的童話婚禮羨煞旁人，未料這段婚姻僅維持5年就崩盤，如今更對簿公堂，還遠赴日本指控福原愛不遵守法院判決，甚至當著國際媒體前自掀家醜，除了看出兩人關係早降至冰點，也可得知江宏傑當下心境有多不堪。

江宏傑上個月27日遠赴日本召開國際記者會，指控福原愛不遵守法院判決、惡意失聯等行徑，據悉，當時選擇召開記者會的地點，多半用於政治場域或像先前揭發傑尼斯60年來性醜聞大案等，如今，江宏傑選在此處當眾公開家醜，相較過往曾在迪士尼舉辦夢幻婚禮，當時羨煞旁人的甜蜜模樣，可見當下內心有多糾結。

根據《鏡周刊》報導，福原愛與江宏傑離婚後，隨即跟「橫濱大谷翔平」學弟搭上線，甚至把對方當成愛情上的救星，過著幸福美滿的小倆口生活，此外，更傳出福原愛某段時間住在價值上億的豪宅時，附近鄰居常聽到屋內傳來非日文的嬉鬧聲，進出還有勞斯萊斯豪車接送，推測對象應該是大陸企業家，從以上種種跡象，都讓江宏傑相當難堪。

江宏傑記者會結束後，福原透過台灣律師發出5點聲明反擊，強調「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，而且雙方律師窗口都有保持聯繫，並非如江宏傑所言「無法有對接窗口」，更指出江宏傑召開記者會，無非是在刻意撕裂家庭關係，接著強調「我們基於保護這位爸爸在螢幕中的良好形象，所以一直都沒有進行正面的攻擊，請江宏傑也能成熟的面對離婚」。