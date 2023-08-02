台股今（2日）以17207.22點開出，下跌13點，隨後下跌近50點，權值股台積電小漲2元，觸及569元，昨（1日）林口倉庫發生大火的網家（PChome）股價跌逾2%，AI族群仍陷疲軟，緯創挫低1元，觸及134元，廣達跌1.5元，觸及235.5元。

台股昨（1日）上漲67.44點，收在17212.87點，成交值為3815.33億。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超73.42億。自營商賣超4.65億，投信賣超3.23億，外資及陸資買超81.3億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲71.15點（或0.20%）至35630.68點，那斯達克指數挫低62.11點（或0.43%）至14283.91點，標普500指數下跌12.23點（或0.27%）至4576.73點，費城半導體跌3.42點（或0.09%）至3858.21點。

國際信評機構惠譽（Fitch）將美國的AAA最高主權債信評調降一級至AA+並表達對美國財政的擔憂，尤其過去20年反覆出現債務上限僵局與最後時刻達成解決辦法的狀況，顯示治理能力逐步惡化，此事引發美股期貨走跌，美元也出現應聲走低。