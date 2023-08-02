喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，因立委舉行記者會指控「餵毒」並曝光個資，造成幼兒園老師慘遭外界霸凌，幼兒園何姓等2名受害老師上周到台北地檢署控告時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》，事後羅致政還回應提告是「政治操作」，引發網友議論。北檢2日證實，本案已分「他字案」，並將王婉諭、羅致政5人列為被告偵辦。

板橋幼兒園「餵藥案」雖經新北地檢署偵查後，不起訴園長及老師9人，但事件迄今仍未止息，除了有多位家長已遞狀聲請再議外，幼兒園的老師也因立委舉行記者會，指控她們「餵毒」，並曝光個資，嚴重影響其生活及工作，讓她們飽受煎熬。

7月24日，受害何老師到北檢指控戴瑋姍、羅致政、王婉諭、王薇君、招明威5人在網路社群、記者會、電視新聞政論節目，利用公眾人物的優勢，指控她們「餵毒」，讓她們這段時間受到整個社會霸凌，也失去工作，身心受到極大的煎熬。而王婉諭、王薇君2人另在社群媒體上公布她們姓氏、英文名字、教學班級，提告5人涉犯誹謗罪及《個資法》。

何老師哽咽強調，第一線的幼教老師，不是選舉的祭品，當司法已還給她們清白與真相，這些人卻連一句道歉都不願意，她們這些日子的傷害與煎熬，希望司法可以還給她們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。

針對指控，羅致政否認相關情事，並稱遺憾此事遭政治操作；王婉諭則向受輿論波及者致歉，並稱立委王鴻薇仍不願修正其不實指控，持續進行政治操作、撕裂社會，深感遺憾。

何老師提告後，引發網友熱議，不少網友在網路新聞下方留言，呼籲受害老師應該要「告到底」，有人留言「對付這種人就是提告，決不妥協！這5個人非常惡劣」、「支持幼教師，社會需要良善的風氣，而不是胡說八道的政治口水及謠言」、「中央根本是賊！不只沒道歉還怪地方」、「千萬別和解！對敵人仁慈就是對自己殘忍」。

對此，北檢表示，已收到告訴狀，並分「他字案」偵辦，將王婉諭、羅致政、戴瑋姍、王薇君、招明威5人列為被告偵辦。