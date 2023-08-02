葉姓男子對台北市停車管理工程處提起國家賠償訴訟，主張他在2019年騎機車行經台北市，因原設置之汽車停車格以黑色路線漆塗黑而未刨除，致他打滑摔倒受傷，須負賠償責任；一審判停管處須賠償24萬多元，二審認為葉男無法證明騎乘機車在停車格上打滑摔車之事實，逆轉改判停管處免賠確定。

葉男主張，他在2019年8月16日上午騎乘機車，行經北市明水路及北安路口時，因停管處取消原設置之汽車停車格，然僅將停車格之標線以黑色路線漆塗黑而未刨除，致他在該路段煞車減速時，因停車格標線不明，且防滑效果不佳而打滑摔倒。

葉男說，他因此事故受有右側肩胛峰鎖骨間關節脫臼之傷害，北市停管處是該路段養護之主管機關，未盡妥善管理及維護系爭路段標線變更時，應同時清除標線以確保行車安全，致他發生事故而造成系爭傷害，須負賠償責任。

台北地方法院一審認定，該路段除有塗銷停車格之情形外，其餘路面尚屬平坦，北市停管處應就路段發生事故導致葉男傷害負損害賠償責任，判決賠償醫療費及精神慰撫金等共24萬1081元。

上訴後，北院二審認為，依據北市政府警察局交通大隊製作之路段從2019年2月18日至同年8月16日止之交通事故明細表、道路交通事故現場圖，都無受理其他車輛因行經停車格導致自摔打滑之案件，且沒有其他證據證明葉男騎乘機車在停車格上打滑摔車之事實，逆轉改判停管處免賠確定。