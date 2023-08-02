網紅「海豚」徐薇涵2015年在速食店打工時，因一張綁馬尾的照片爆紅，被稱為「麥當勞女神」，之後也成為節目《大學生了沒》固定班底；近日她在節目中分享曾被認識三年的男性友人半年內陸續敲詐200萬，但因對方手上握有她16支清涼影片而不敢報警。

「海豚」徐薇涵日前在節目《新聞挖挖哇》上透露，過去介紹認識近八年的好姊妹介紹給認識三年的男性友人，隨後兩人也順利交往，後來男方為感謝她牽起這段感情，表示要給她一些輕鬆賺錢的機會，利用私下放貸的方式可以快速回本。

徐薇涵第一次不疑有他給了對方50萬現金，雖說當時自己也有提出疑問「難道不能用匯款的方式嗎？」而對方則回應「因為現金太大筆，很容易被查」，所以沒有留下任何相關收據；她坦言，前幾次確實有拿回一些錢，但漸漸得對方轉變話術及手法，要她去超商購買點數，還稱若不照辦先前所投入的本金都不能拿回。

之後男方後還說：「若想多領一些利息的話，就拍一些清涼影片」，而徐薇涵也半信半疑交出16部性感影片，結果被對方以此威脅，還暗示影片都上傳了，若不想外流就乖乖聽話，更嗆聲「黑白兩道都認識、知道妳家住址」，讓徐薇涵不敢報警。

不僅如此，對方事後竟在外面散布「徐薇涵借錢不還」等謠言，直到徐薇涵的友人發現不對勁，才拉著徐薇涵去報警，但對方早已人間蒸發，徐薇涵表示，目前案件仍在進行，即使知道被騙走的錢可能拿不回來，但希望能維護自己的聲譽。

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