高雄1名72歲的黃姓老翁前陣子在網路上認識名叫小芬的嫩妹，小芬數月來與黃翁相談甚歡，親切地稱黃翁為「哥哥」，更傳火辣自拍照給他，讓黃翁暈到不行，想要與小芬展開黃昏之戀，沒想到劇情急轉直下，小芬開始要求黃翁送包包給她，更以「明天再傳不穿衣服的給哥哥」來誘惑黃翁匯款。所幸行員與員警2方積極勸說，才讓黃翁從粉紅泡泡中醒來。

黃翁在網路上結識名叫小芬的長髮辣妹，從頭貼上便可看出小芬氣質、身材俱佳，72歲的黃昏準備大談一場黃昏之戀，在小芬每天的噓寒問暖下，黃翁愈陷愈深，小芬開始趁勝追擊，傳許多火辣照片給黃翁。

黃翁被小芬迷得昏頭，以為可以就這樣找到真愛，更不惜回傳自己的照片給小芬「聞香」，小芬發現黃翁已掉入愛情陷阱後，開始變本加厲，更以「明天再傳不穿衣服的給哥哥」來誘惑黃翁，並要求黃翁買包包給她。

黃翁被小芬迷得暈頭轉向，跟小芬確認匯款步驟後，馬上前往匯款，行員發現有異報警，員警經查發現對方帳戶已被凍結，勸說老翁就是有很多人匯款進此帳戶才會被凍結、對方是詐騙集團，黃翁聽到才大夢初醒，感謝警方替他把關，才能成功守住老本。