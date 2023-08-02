市面上布丁品牌選擇多樣，一名男子表示，發現多數人到超市買布丁，都會毫不猶豫選擇統一布丁，問「統一布丁為何在市面上找不到對手？」網友點統一布丁2大優勢，包括焦糖味道香甜、口感滑嫩好吃，另也有不少人推薦義美布丁，雖價格較高，但成分較單純，滋味不輸統一布丁。

原PO昨（1）日於PTT八卦版指出，多數人買布丁都會選擇統一布丁，他上網查近幾年統一布丁的財報，發現市佔率高達7成，身邊也有不少人把統一布丁當作購買首選，但市面布丁的口味、廠牌選擇很多，問「統一布丁為何在市面上找不到對手？」

貼文吸引網友關注，「這是真的，每次為了省錢買他牌的，吃完就後悔了」、「統一布丁焦糖超香」、「焦糖味道很重、甜，愛吃布丁的就喜歡這味」、「統一布丁是從日本抄來的配方」、「統一布丁吃好滑好嫩」、「不是統一布丁我才不吃」。

留言中也有不少人推義美布丁，成分相較單純，「雖然統一布丁通路賣得比較多吧！不然我覺得相近價位義美的比較好吃」、「都買義美的，吃過就回不去」、「義美比較像手工布丁的口感，成分表也比較單純」、「我家只買義美和福樂」、「布丁我推義美」、「義美布丁才是正道」、「義美吧！雖然貴比較多」、「義美就水、雞蛋和蔗糖，成分超簡單」。