陸軍戰力最強大的陸航601旅驚爆共諜案。陸軍司令部收到內部檢舉，發現有現役軍官疑似勾結退伍軍官及及民間人士，接受大陸情報部門指示收集軍事機密，軍方立刻通報調查局桃園市調處及國家安全處及高檢署，日前展開搜索，並帶回一名中校軍官及5位民眾(含一位退役少校)。經複訊後，將該名現役中校及接頭男子羈押禁見，其餘4人均交保。

這起疑似共諜案引起軍方相當大震撼。陸軍601旅主要是負責北部地區重要守備任務，其中包含大台北中樞。目前有AH-64E阿帕契攻擊直升機作戰隊、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機作戰隊、UH-60M黑鷹直升機運輸營等，是陸軍空中火力最強大的部隊。

據透露，本案起源於軍方內部接獲舉報後，交由調查局以及高檢署偵辦，遭帶回的中校疑似對外交付重要軍事機密，調查局日前見時機成熟進行搜索，帶回601旅一名現役中校及涉案5位民眾，複訊後該名中校及與一名接頭男子遭羈押。目前國防部正配合調查局及高檢署全力偵辦，不排除更多人涉案。