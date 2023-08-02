●惠譽以美國政府財政在未來3年可能惡化和債務高築為由，將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」，但給予「穩定」的評級展望。外媒報導，在惠譽宣布下修美國主權債信評級之前，拜登政府官員曾與公司高層會面表達反對之意。針對惠譽調降美國信評的決定，拜登政府表示，這不會影響美國政府的借貸成本。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少1540萬桶。上周汽油庫存減少168萬桶，餾分油庫存減少51.2萬桶，紐約期油交割地庫欣上周庫存減少176萬桶。

●ISM美國7月製造業指數為46.4，高於6月份數據（46），但低於市場預期（46.8），且為連續第九個月處在50榮枯線之下，創下 2007～2009年經濟大衰退以來持續最久的萎縮。就業分項指數跌至44.4，創下3年新低，顯示企業正在加速裁員。不過，新訂單分項指數為47.3，創下去年10月以來新高。

●美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，6月職缺數由5月的961.6萬個下滑至958.2萬個，創下2021年4月以來新低，並低於市場預估的960萬個，顯示勞動市場需求有所轉弱。

●標普全球美國7月製造業採購經理人指數（PMI）終值為49，與初值一致。

●美國製造業數據露出曙光，以及日圓、澳元、英鎊等貨幣走弱，周二美元指數一度勁揚0.57%，報102.433，尾盤漲0.422%，創下3周新高。根據彭博所做的調查，受訪的經濟專家預期日本央行今年不會再調整貨幣政策，日圓再貶0.89%，報143.54兌一美元。澳洲央行連續第2次會議維持利率為4.1%不變，澳元盤中一度重挫1.73%，報0.6601美元。

●周二美國10年期指標公債殖利率一度大漲10.3個基點，報4.059%，尾盤漲7.2個基點，報4.029%。對利率動向更敏感的2年期債息上揚4.4個基點，報4.918%，尾盤漲2.5個基點，報4.900%。

●受美元走強影響，以及獲利了結賣壓出籠，周二國際油價收黑，結束連漲3天的升勢。紐約期油收跌0.52%，報每桶81.37美元。倫敦布蘭特期油收跌0.32%，報每桶84.91美元。兩款期油均失守周一創下的3個半月高點。