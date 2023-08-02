●因企業獲利優於預期，以及美國經濟可望實現軟著陸，美股在7月強勢收紅，周一（7月31日）標普500指數創下16個月新高，距離2022年1月3日寫下的歷史收盤紀錄還不到5%。

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，6月、7月行情真的很好，而每個人多少都知道8月向來是淡季，所以我認為投資人只是趁著機會放輕鬆一點。

●Oppenheimer Asset Management首席投資策略師John Stoltzfus以聯準會的緊縮政策將轉向和美國經濟仍然強韌為由，將標普500指數到今年底的預測從4400點上修4900點，即看好還有近7%的上漲空間以及將打破2022年初創下的歷史高點。如其預測準確，則標普500指數全年可望大漲約28%，為2019年以來最佳的表現。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，今年以來美股大漲顯示投資人押注經濟將維持擴張和央行即將轉向降息，他對這過於樂觀的想法提出警告，稱其基本預測情境是央行可能維持政策緊縮且宏觀經濟可能持續放緩，那麼當前股市的本益比已經相當高。