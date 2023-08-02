卡努颱風目前位於台北東方600公里海面上，持續往西北西方向前進，氣象達人彭啟明表示，卡努速度再放慢，預計轉彎時間點也更慢，根據氣象局路徑預測，暴風圈碰觸北部陸地有稍擴大，照目前路徑與強度，可能在今天下半天針對新北、台北、基隆地區發布陸上颱風警報，預測警報可能要到周五才解除，也代表周四放颱風的機率增加。

彭啟明今天在臉書提到，卡努颱風的移動速度減慢，以每小時轉9公里的速度向西北西前進，現在還不是北轉的時間點，預估還會更慢，周四離台灣最近。根據氣象局目前路徑預測，隨著颱風越向西走，暴風圈碰觸到北部陸地有稍擴大趨勢，但仍有變數，須持續觀察注意。周五颱風開始北轉移動，周末朝日本加速前進。

彭啟明表示，今天卡努颱風的雨勢會比昨天增大，還是屬於颱風的很外圍雲系移入，較強的外圍螺旋雨帶可能在周四時移入，雨勢及風勢加大，尤其是北部地區。中南部則要留意將逐步發展的西南風環境，將逐漸轉為不穩定有雨天氣。

今天到周五受颱風影響，西半部有廣泛短暫陣雨，周四、五西南季風增強，西部雨時較長且有強降雨機會。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明表示，氣象局已經發布北部、東北部海上颱風警報，根據目前路徑及強度，有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報，預測警報可能要到周五解除。今天到周五受颱風影響，西半部有廣泛短暫陣雨，周四、五西南季風增強，西半部雨時較長且有強降雨機會，可能達局部大雨或豪雨，背風面東半部有焚風發生機會。