50歲劉姓男子7月30日將行李放在自家門口跑去停車，沒想到幾分鐘的時間，裝著行李的8萬元LV包包就不翼而飛，劉男連忙報警求助。警方在隔日抓到67歲的魏姓男子，沒想到魏男卻語出驚人的表示，因為包包裡沒現金，就隨手丟棄，但不知道包包比現金還值錢，讓劉男相當崩潰。警方訊後將魏男依竊盜罪送辦。

劉南30日從外地返家，先將車上行李放置於社區大門口後，把車輛開往停車場停車，沒想到回到大門口時，裝著行李的LV包包已不翼而飛，讓劉男相當傻眼，於是報警處理。

警方根據監視器畫面，發現魏男騎乘腳踏車前來行竊，得手後再騎乘腳踏車離去，於是警方循犯嫌逃逸方向，沿線調閱監視器影像查緝，於7月31日抓到魏男。

魏男表示自己是因為缺錢花用才偷竊，沒想到行李袋打開來全是衣物和一瓶價值約8000元的CHANEL香水，根本沒有現金在內，於是就將8萬元的包包隨手丟棄，讓劉男聽得相當崩潰。

所幸最後包包順利再丟棄地拾回，警方將劉男的包包歸還後，將魏男依竊盜罪送辦。