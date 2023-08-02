立法院臨時會三讀通過《外役監條例》部分條文修正案，國民黨立委賴士葆對此表示，由於外役監的遴選辦法屬行政命令，在行政權獨攬下，官方有很大操控的權力，政商權貴的小門沒有完全堵死，恐怕很難杜絕後患。

賴士葆在臉書發文表示，殺警案的兇嫌服外役監，以及權貴服外役監比例過高引發爭議，外役監這個機制已然被汙名化、權貴化。這次臨時會修法要補破網，所以很民粹式的修法要立刻弭平廣大的民怨，於是大家集思廣益擴大不得參加外役監的遴選範圍，即便如此，還是讓外界有為德不卒的感覺。

賴士葆指出，此次修法目標既然是要更嚴謹的規範外役監給外界浮濫或寬鬆的印象，不知道為何要獨漏吸毒及持有毒品者，讓他們可以參加外役監，即便法務部解釋有配套措施，卻是與這次修法的主旨不符。

另外，過去絕大多數重大貪汙經濟罪犯沒有繳犯罪所得就可以進入外役監，為人詬病，這次修法只要繳完貪汙經濟犯罪所得就可以參加遴選，社會觀感就是錢可以解決的就不是難事。更何況本刑7年以上才列入這次修法，換句話說很多經濟貪汙犯被判7年以下，例如陳致中就符合外役監的申請資格。

賴士葆表示，《外役監條例》修法通過未必能夠完全落實，過去人民對於司法公平正義的質疑不斷，因為數字會說話，從法務部公布的資料顯示，外役監彷彿是政商權貴的度假中心。行政權獨大，外役監的遴選辦法屬於行政命令，官方還是有很大操控的權力，小門沒有完全堵死，要杜絕後患恐怕很難。

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