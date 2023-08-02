下雨路上出現許多蝸牛，一名網友分享多張照片，只見紅色籃子塞滿了超多非洲大蝸牛，路邊還有被砸碎殼的蝸牛，看起來似乎是原PO在處理蝸牛，準備當食物吃掉，引起網友熱烈討論，其中有人想起38年前的「金蘭醬油滅門案」直呼千萬別亂吃。

一名網友近日在臉書社團《新竹爆料公社》上分享多張照片喊爽，只見大量的非洲大蝸牛被裝在紅色的盆子裡面，濕漉漉的地板上還有一堆被砸碎殼的蝸牛，似乎是被當食物原料處理中。

路邊撿蝸牛回家吃，網憶38年前慘案嚇歪。（圖／翻攝自新竹爆料公社FB公開社團）

貼文引起網友討論，不少人開玩笑說，捕獲這麼多蝸牛這是要做什麼厲害的料理嗎？趁著下雨抓一堆蝸牛回家好省。「這是要在家裡面做三杯蝸牛嗎」、「是想要在家裡們炒螺肉嗎」、「這是路邊撿的免費大餐？」不過有網友則提醒，蝸牛體內可能有很多寄生蟲，奉勸大家不要亂吃。「滿滿的寄生蟲」、「食用蝸牛都是人工飼養，野生的，你永遠不知道牠吃了啥，真的危險」。

另有網友回憶起「金蘭醬油滅門案」嚇歪，根據「國家文化記憶庫」上的資訊，1985年6月金蘭醬油創辦家族第二代鍾秋誤信生吃蝸牛可養生，全家一起吃非洲大蝸牛，導致一家人感染廣東住血線蟲，此蟲侵入腦部、脊髓或神經根，造成鍾秋桂夫妻、其母與長子死亡，次子則陷入昏迷，臥床10年後身亡，只有人在海外的三兒子逃過一劫。

衛福部提醒民眾不要生吃螺類和蝸牛，因為牠們是廣東住血線蟲的中間宿主，而人類也不是廣東住血線蟲的終宿主，鼠類才是，因此當人類誤食廣東住血線蟲以後，該蟲無法在人體內發育為成蟲，蟲體會移行至腦膜處死亡，而造成人類出現腦膜炎症狀。