刺青師彫博2021年發生11個月大的女兒在保母家跌倒，因頭部重創、不治身亡，網紅鳳梨（吳泓逸）為此開直播聲援好友，檢方偵查發現，女嬰體內驗出毒品反應，質疑父親涉毒害其跌倒撞傷頭，並非保母虐嬰，如今風向大逆轉，彫博、鳳梨被網罵爆，彫博沉默6天，開直播向鳳梨道歉。

彫博沉默6天，昨（1日）開直播透露近日的心情，沉重向媽媽和女兒道歉：「讓案件變得混亂、影響進度」，並向好友鳳梨道歉：「他真的很衰，身為他朋友實在很抱歉」，彫博強調自己不是躲起來不講話，而是「講什麼都被砲轟」，表示鳳梨是站在朋友立場替他發聲，偵查後，鳳梨也出面道歉跟保姆道歉，「只因為鳳梨是公眾人物就被砲轟，一直被挖黑歷史，我認為這是不對的事」。

如今案情大逆轉，鳳梨日前開直播道歉，表示他的出發點只是為朋友抱不平，如果當初的行為影響到保母一家，他願意道歉，但全案還沒有定讞，家屬也準備再上訴，鳳梨呼籲大家客觀理性，並起身朝鏡頭道歉。

暱稱「彫博」蔡姓男子2021年發生11個月大的女兒在保母家跌倒，因頭部重創、不治身亡，懷疑女兒被保母虐待，此事經檢警調查，發現在女嬰的體內留有K他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。檢方調查後認為女嬰的死亡與保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。目前正另案偵辦女嬰生父是否涉及毒品罪。

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