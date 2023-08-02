彰化縣議長謝典林7月31日以「感情上無法繼續與國民黨並肩作戰」為由，宣布退出國民黨，引發政壇譁然。對此，資深媒體人謝寒冰認為，國民黨顯然處在內亂，且源頭是國民黨中央，更質疑黨主席朱立倫是不想解決還是沒能力解決，竟讓問題在這兩個月越來越嚴重。

謝典林退黨後，國民黨台北市議員李明賢爆料有9名黨籍正副議長也在醞釀中；國民黨前祕書長李乾龍坦言確實有聽聞相關傳言，並透露「就是南部那幾個」、「屏東」等關鍵；朱立倫也說，的確有2、3位議長有意見，但目標都是下架民進黨，會持續溝通。

對此，謝寒冰昨（1）日在政論節目 《新聞大白話》中直言，國民黨顯然處在內亂，且源頭是國民黨中央，更點名國民黨如今會有這種局面，是朱立倫造成的。謝寒冰說，不知道朱立倫是不想解決還是沒能力解決，這兩個月放任問題擺著，讓狀況越來越嚴重。

謝寒冰認為，國民黨中央看起來對謝典林退黨沒有很生氣，且朱立倫也沒有難過或震怒，這種情況將讓其他人認為退黨不但不會不利，還能獲得更多好處，未來恐一個個跟著動。

謝寒冰強調，看似舉棋不定的朱立倫，應直接把話說明白、走自己的路；他還提到，侯友宜只要強起來，所有問題都能解決，但若不強，用各種手段皆為白搭。