50歲加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻於去年畫下句點，兩人於加拿大的離婚官司部分判決結果也出爐，法院判夏克立被黃嘉千指控的罪名不成立。夏克立近期接受採訪，透露自己因為官司問題接不到工作，甚至被抓去關，身無分文的他出獄後還在橋下跟流浪漢一起睡，慘況隨之曝光。

夏克立與黃嘉千離婚後，兩人婚變原因讓親友們紛紛跳出來護航，雙方也在台灣、加拿大兩地進行離婚官司，夏克立加拿大部分官司判決已出爐，「夏克立被其疏離之配偶指控犯有刑事行為之案，目前已經確認夏克立現在以及一直以來並無任何不法行為，並將其上的的所有指控全數撤除。」

據《自由娛樂》報導，夏克立透露台灣與加拿大的處理家暴案件大不相同，若在台灣申請保護令需要一定程序，但在加拿大只要有一方指控對方家暴，不需要有實質證據，對方就會直接被警方「抓去囚禁、過夜」。他當時被關出來後，身無分文，還跟一群流浪漢睡在橋下，直到3個月之後，在朋友的幫助下才有固定的住所。

至於加拿大的官司，夏克立無奈說，因為官司纏身所以也接不到工作，只能在家寫劇本，現在仍是負債狀態，好在好友伸出援手借他2萬加幣（約新台幣47.6萬元），讓他能請律師在旁辯護。夏克立哽咽表示自己沒有外遇也認真工作，強調自己沒做錯事，「如果我真的有做錯，那我心裡還會好過一點，因為是應得的，但我就真的沒做錯，我這麼努力……」他盼這世界上不要再有人被誤解，而無辜被貼上負面標籤。

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