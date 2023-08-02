美眾議院中國特設委員會美東時間週二（8月1日）宣佈，美國國會議員正在調查貝萊德（BlackRock）和摩根士丹利資本國際（Morgan Stanley Capital International）推動的美國投資，流向受華盛頓制裁的中國公司的問題。而目前時機敏感，正值美國商務部長雷蒙多近日數度釋出消息，計畫將於本月下旬赴陸訪問之際。

據美國之音報導，這項調查是在發現資產管理公司貝萊德和投資指數提供商摩根士丹利資本國際「將美國人的儲蓄投資或促成投資數十家被列入黑名單的中國公司」之後進行的，兩黨組成的眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）在其網站上表示。

這些公司因其對美國國家安全的威脅或支持中共侵犯人權而成為美國制裁的目標。

報導稱，該委員會的主席、威斯康星州的共和黨聯邦眾議員邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）和資深成員、伊利諾伊州的民主黨聯邦眾議員拉賈·克里希納莫爾蒂（Raja Krishnamoorthi）致函這些公司，尋求有關貝萊德和摩根士丹利資本國際促進中國公司投資的細節。他們還要求解釋對潛在投資的盡職調查，以及投資對投資者和公眾的透明度的詳細信息。

報導稱，這些日期為周一發出的信件，並未斷言貝萊德或摩根士丹利資本國際違反了美國的制裁。但信函說，該委員會尋求兩公司的「迅速答覆」，知會該委員會對中共「經濟、技術和安全進步及其與美國的競爭」的理解。

報導稱，該委員會表示，貝萊德「已向對美國構成國家安全風險並違背美國利益的中華人民共和國公司投資超過4.29億美元」。

報導引述該委員會指出，摩根士丹利資本國際超過13兆美元的產品基數將受制裁的中國公司包括在內，這意味著數以百萬計的美國人的儲蓄「現在正在不知不覺中資助為中國人民解放軍開發和製造武器的中國公司」。

報導引述一位接近該委員會的消息人士透露，「這可能只是冰山一角，這意味著，作為摩根士丹利資本國際和貝萊德決策的直接後果，數百萬美國人在不知不覺中資助了威脅我們國家安全和破壞美國價值觀的中國公司。」

貝萊德的一位發言人表示，它將「繼續與眾議院委員會就提出的問題進行接觸」。「與許多全球資產管理公司一樣，貝萊德為我們的客戶提供了許多投資中國或將中國排除在投資組合之外的策略，」該公司表示。該公司還補充說，大部分投資是通過美國指數基金進行的。

貝萊德表示，「貝萊德在中國和全球市場的所有投資都遵守了所有適用的美國政府法律。」摩根士丹利資本國際沒有立即回應置評請求。