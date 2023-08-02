周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌4.19點或0.89%，至467.16點，為近一個月最大單日跌幅。汽車股、金融服務股、礦業股領跌，跌幅在1.3%至1.6%之間。

PMI調查數據顯示，歐元區七月製造業活動以2020年5月疫情爆發以來，最大速度收縮。德國、法國、義大利都出現惡化。數據公布後，歐洲各地區股市加速下跌。

而亞洲的工廠活動在七月也出現萎縮，顯示中國需求疲弱的影響。而美國也公布製造業連續第九個月收縮。

Janus Henderson的歐洲股票經理Tom O'Hara說，這與我們過去幾個月看到的情形沒有什麼不同，工業活動的調查顯示正在萎縮，市場基本上只是在觀察，何時會跌到谷底。「我們也有可能即將到達中國政府加大刺激經濟的程度」。

在中國業務較多的LVMH集團大跌2.3%，報829歐元，為拖累歐股下跌最多的個股。

汽車股為主的德國股市下跌1.3%，並從周一了歷史高點16446.8點回落。

BMW在公布上季獲利率低於預期之後，股價大跌5.4%，報104.9歐元。競爭對手賓士同時也下跌2.4%。

德國物流公司DHL跌5.2%；由於運量下滑，該公司公布季度營收和獲利皆退步。

聯準會和歐洲央行已經接近猜測中的升息循環終點，推進歐股在七月上漲，此外，一些企業財報也提供上漲的助力。

匯豐在調高關鍵獲利目標之後，股價大漲1.3%。

儘管上調財測，義大利支付巨頭NEXI仍大跌6.9%。