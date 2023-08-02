歌壇天后李玟上個月5日逝世，享年48歲，昨（1日）舉辦大殮火化儀式，老公Bruce低調出現在火葬場時，慘遭包圍還險被圍毆，如今更傳出兩位繼女面帶笑容走進殯儀館，引起網友撻伐，不過如今真相曝光，全是烏龍一場。

李玟日前舉辦告別式，老公Bruce跟2位繼女也現身會場，不過坐的不是家屬席位，也未上台致詞，跟李玟兩位姊姊全程無交集，加上表情相當淡定，引發諸多網友不滿，不過昨（1日）舉辦大殮火化儀式，卻未見三人現身會場，直到靈柩送往火葬場時，才發現老公Bruce低調現身，不過卻遭民眾包圍，並痛斥他是負心漢，場面一度混亂，最後靠著保鑣護送上車才順利離開，但離去前也吐出內心話：「I love coco」。

微博主指出李玟繼女參加喪禮卻面帶笑容，後來證實全是誤會一場。（圖／娛圈十三妹微博）

如今有微博主曬出李玟舉辦告別式時，兩位繼女步行走進殯儀館時的照片，不僅面帶笑容，似乎還交談甚歡，完全未顧及李玟親友的悲傷情緒，引發網友不滿怒斥：「兩個没心的禽獸」、「覺得coco太可惜，為這樣的人鬱鬱寡歡，換來這樣的结局」、「本來就沒血缘關係，搞不好還能領一大筆遺產」，不過有人還原當天狀況，李玟兩名繼女是與父親Bruce搭車進入殯儀館，而且全程相當低調，因此照片拍到的並非當事者。

據悉，Bruce本來被安排按下火化按鈕，不過最後選擇放棄，並將此重責大任交給李玟兩名姊姊，並用英文道出對李玟的思念：「l love coco my whole life」。