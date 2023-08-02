女生婚後不想和公婆同住，就是怕生活習慣不同出現摩擦。一名人妻表示，婆婆衛生習慣很差，平常上廁所擦過的衛生紙竟然留著「下次再用」；她忍無可忍向老公抱怨，老公卻認為她們沒有共用一間廁所，也不打算處理。

一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文指出，婆婆衛生習慣非常差，上完廁所會把擦過的衛生紙放在馬桶旁邊，留著下次上廁所再用，還因此多次尿道感染。

原PO怎麼勸婆婆都沒用，每天仍會看到馬桶旁有用過的衛生紙，她向老公抱怨此事，老公也沒打算處理，認為沒有共用同一間廁所，不影響。

許多網友看了直呼傻眼，「老人家真的無解」、「不用溝通，這種病人也許醫師唸也沒用，就讓她去受罪吧」、「不用插手老人家的事，生病也是她兒子該負責帶去看醫生」、「還有一種老了特別省水的，那也很受不了！」

也有網友不解「難怪常尿道感染，到底為啥連個衛生紙也在省」、「看一次診所的費用足以買一袋衛生紙了！」