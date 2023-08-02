「淨零碳排」是全球目標，台灣也不落人後！台灣碳交易所即將成立於高雄，碳排量將納入企業成本，日前更舉辦「國際碳權交易趨勢論壇」，借鏡新加坡經驗掌握最新趨勢。

高雄市副市長羅達生表示，全台灣高雄大概碳排佔20%，碳權交易所設立及落腳於高雄皆非常適合。本次「國際碳權交易趨勢論壇」借鏡新加坡經驗掌握最新趨勢，新加坡氣候影響力交易所（CIX）市場總監吳佳佳表示，碳交易對於亞洲來說非常新穎，希望大家給台灣交易所多一點點耐心，當台灣證交所公布要成立時，也有詢問CIX經驗，她認為，交易所間大家可以互相學習，當更多企業了解如何減碳之後，才能達到全球淨零碳排的目標。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出，目前政府已積極規劃推動碳權交易所的設立，台灣將來也會課徵碳費，政府目前正在規劃如何透過碳權交易的碳權抵換，協助國內企業好好落實減碳目標。台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇認為，淨零碳排對於很多製造業的客戶來說壓力非常大，因此台新身為企業的好夥伴，希望跟著大家一起做淨零轉型，參與碳權交易平台健全。

台灣碳資產總經理劉德安分享，盼望透過這樣的論壇會議，幫助更多企業在未來製造、生產、回收的過程中取得碳權機會，並在公開市場上進行未來交易。(中時新聞網攝)

對於「國際碳權交易趨勢論壇」，台灣碳資產總經理劉德安分享，這次特別談論碳權交易所內的科技應用與科技服務，盼望透過這樣的論壇會議，幫助更多企業在未來製造、生產、回收的過程中取得碳權機會，並在公開市場上進行交易。

隨著極端氣候帶來的天災，減碳救地球已是全球首要目標，但淨零碳排對於亞洲國家來說還有些陌生，因此台灣碳資產成為輔導台灣企業迎接淨零碳排挑戰的最佳夥伴，一同為愛地球盡心盡力。