52歲台灣男演員柯叔元離婚10年，與前妻育有一對子女，對私生活十分保護。近日，他被周刊拍到與一名戴名錶的女子關係匪淺，身旁還有小男孩相伴，看起來就像一家人。不過，柯叔元未認愛，僅說是好朋友。稍早，柯叔元改口承認戀情，盼望外界給予空間。

根據《鏡周刊》報導，柯叔元拍戲時，一名戴名錶的女子帶著小男孩在旁等候；收工後，柯叔元開車把名錶女與小男孩載到目的地，等電梯時柯叔元牽起名錶女，關係相當親密。對此，柯叔元回應：「就是朋友好奇來看拍戲，是很好的朋友，謝謝關心。」

稍早，柯叔元改口認愛，向本報表示：「謝謝大家關心，目前的確和對方穩定交往中，因為女方是圈外人，普通人家，加上孩子還小，希望大家給予祝福和空間，不要造成孩子生活上不必要的困擾，感謝。」

柯叔元外型帥氣、有男人味，離婚後桃花運頗旺，2013年與女星林逸欣傳出緋聞，後來雙方不了了之，林逸欣2021年結婚。柯叔元接著被拍到街頭擁抱又激吻辣妹，手還在女方身上游移，看起來像熱戀的情侶，但柯叔元始終強調單身，因為要顧及小孩的感受。

柯叔元過去受訪表示，離婚後有朋友想介紹新對象，他都沒有考慮，目前仍跟前妻來往但無愛情成分，只想好好陪伴孩子成長。柯叔元大方分享育兒觀念，「我只要求小孩懂得禮義廉恥，四維八德，超越今天的自己，這樣去到哪裡都會很好。」也不限制孩子的性向，因為不管怎樣，他都是小孩永遠的爸爸。