We have acquired INF César Prieto, LHP Drew Rom and RHP Zack Showalter from the Orioles in exchange for RHP Jack Flaherty. #STLCards pic.twitter.com/IM7f0FbBx9 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 1, 2023

金鶯成功將光芒拉下美聯東區王位，仍沒有放鬆本錢，為了力爭自2016年後的首次季後賽之旅，金鶯在剩餘不多的時間內進行交易補強，將紅雀強投弗拉赫提（Jack Flaherty）納入麾下，送出布里耶多（Cesar Prieto）、拉姆（Drew Rom）和查克修瓦特（Zack Showalter）作為回報。

弗拉赫提今年只有27歲，以高中生身分被紅雀簽下後，在農場發展相當順遂，3年後迅速升上大聯盟並填補先發輪值，成為紅雀仰賴的投手戰力，但過去幾年弗拉赫提受到傷勢困擾，自責分率始終在4字頭上下徘徊，今年紅雀戰績跌落谷底，弗拉赫提數據也跟著下滑，目前自責分率4.43，而被打擊率2成78是新人年後最慘。

金鶯肯定希望弗拉赫提重回2019年賽季的巔峰狀態，當年他拿下11勝8負、自責分率2.75，每局被上壘率不到1，想在他手中獲得上壘機會更是難上加難，弗拉赫提今年賽季結束後成自由球員，來到季後賽球隊的他將更加勤奮，努力爭取生涯首張大合約。

金鶯先發輪值由老將吉布森（Kyle Gibson）加上克雷默（Dean Kremer）、布拉迪許（Kyle Bradish）和格雷生羅德里格茲（Grayson Rodriguez）等尚未投出實績的小將所組成，中生代的弗拉赫提將同時扮演輪值領頭羊以及領導後輩的角色。金鶯目前握有美聯最佳戰績，距離排名第2的光芒僅有1場半勝差。