東南亞的地理位置位在全球貿易與運輸的重要咽喉，成為大陸與美國爭奪影響力的中心。然而美國卻被自家人建議，如果真的想要在東南亞取得超越大陸的地位，應該要放棄「美國至上」的言論與想法，且不應該將東南亞當成地緣政治舞台，僅對大陸的行動做出反應，要全面了解東南亞的一切。

南華早報報導，亞洲協會與加州大學聖地牙哥分校聯合發布報告指出，美國政府處理東南亞議題的態度與想法需要調整，「華府應該要淡化〝基於秩序的國際國際規則〞的用詞，因為這樣會讓東南亞國家認為，西方想要強加其規則至非西方國家身上。」

該報告也建議，美國應該加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）兩個貿易聯盟，成為東南亞國家更可靠與正向的貿易夥伴。

有趣的是，前總統川普上任第一天，2017年就宣布退出CPTPP（前身為TPP），拜登上任後也沒有重新加入的動作，但大陸已經決定申請加入CPTPP，該報告的撰稿人、美國前貿易代表Charlene Barshefsky坦言，「退出TPP是華盛頓在東南亞地區影響力下降的原因。」

Charlene Barshefsky也提到，大陸日益成長的經濟主導地位，對東南亞國家產生重要的影響，這些國家不願意做出任何可能惹怒大陸的行為，然而美國也沒有對此做出回應。

報告建議，美國應該以東南亞自身的優點來看東南亞，而不是只為了反擊大陸，將東南亞當成地緣政治舞台，「應該發揮積極、主動又充滿信心的優點，取得東南亞國家的信任。」