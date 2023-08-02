湯麵是許多人都喜愛的主食之一，在選擇不同種類的口味前，不妨先來了解可能吃進去多少熱量。對此，營養師高敏敏整理出15款湯麵熱量排行，前3名分別為紅燒牛熱麵870大卡、大滷麵850大卡、排骨酥麵750大卡。除此，她也提到，紅燒牛肉麵、鵝肉湯麵、鍋燒意麵、榨菜肉絲麵及台南意麵等5款，高血壓者要注意少吃。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，雖然一碗麵的澱粉量才約等於半碗飯，但麵體的製作方式不同，熱量也有所差異。她並整理出15款湯麵熱量排行，其中前3名分別是紅燒牛肉麵870大卡、大滷麵850大卡、排骨酥麵750大卡。

以牛肉麵來說，高敏敏建議，最好以清燉湯底為主，少選擇紅燒或是蕃茄口味，而肉品一般的牛腱肉或牛筋就很美味，高熱量的牛腩和牛雜偶爾淺嚐即可。麵條則以粗麵為優先，除了有飽足感，相較細麵也更有嚼勁、吸收油脂較少些。此外，湯沒喝完別覺得浪費，反而有助過濾掉很多額外油脂。

高敏敏進一步提到，若高血壓者，紅燒牛肉麵、鵝肉湯麵、鍋燒意麵、榨菜肉絲麵、台南意麵要注意少吃；高膽固醇者則要注意排骨酥麵、餛飩麵。

至於限糖者，高敏敏指出，要留意大滷麵、肉羹麵、酸辣湯麵、蚵仔麵線、陽春麵。她解釋，像是肉羹麵、蚵仔麵線等加了許多勾芡，當太白粉溶解於水澆淋於麵線中，會讓血糖飆高，容易導致肥胖，若再加上內臟類食物，例如大腸，不僅增加熱量，攝取過多也會影響血脂。

最後，高敏敏呼籲，常用麵食當做一餐者，可適時添加蛋、蔬菜讓營養素更均衡，以免讓身體處於發炎狀態，降低免疫力。