現在有不少女生想找高富帥戀愛，但也有許多男生想找白富美上演一齣「我不想努力的」戲碼。一名男網友分享，現任女友很美，大約是小模等級，但是每次兩人出去約會都要AA，讓他感到有點煩，最近認識了一位富家女，出門豪車代步、吃飯也都會幫他出錢，最近告白說蠻喜歡他，讓他秒心動想甩了現任，引起網友熱議。

一名男網友近日在Dcard上分享，現任女友很漂亮，長相大約是小模等級了，但過去他就交過交過好幾個這種等級的女朋友。而他與現任已經交往了1年左右，最近有點厭倦女友，而且他對於每次出門約會都要AA制這點也很不喜歡。

男網友表示，最近認識了一個富家女，每一次見到對方都是開豪車，而且每次出去吃飯都會主動支付所有的錢，聽說家裡經營公司，最近女方說還蠻喜歡他的，讓他超級心動，突然很想把女友換掉，雖然現任對他很好，但是人生只有一次，現任的好和幾億元的家產相比，根本不算什麼。

貼文引起網友討論，「富家女玩一玩也把你丟了」、「人家是幾億身家富家女，你又算是什麼東西」、「夢裡面什麼都有」、「我覺得是欸，如果有機會就把握，其實這個年代男女想攀就攀、「人家還願意跟你AA 就應該感恩了吧！」