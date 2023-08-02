在大環境不穩定的世代，穩健高股息ETF正夯，尤其掛牌不到2個月的復華台灣科技優息00929，大步晉升高股息5哥，規模更大舉突破200億佳績，且7月僅3檔高股息ETF規模增加超過百億，00929就是其一，甚至除息後人氣依舊，顯見00929的超強魅力！

股市達人股魚老師說，「早晚都會加入月配息行列，何不一開始就加入！」主因來自於目前多數ETF屬於「季配息」，許多配息族的投資人必須布局多檔不同月份配息的ETF，才能組合成「月配息」的現金流，而00929則能省去這些投資組合的麻煩，一檔就滿足投資人需求。

【投資嗨什麼 #70】首檔台股月配息ETF 00929該買嗎？！搞懂這五點再進場！(圖片來源/投資嗨什麼)

【投資嗨什麼 #70】首檔台股月配息ETF 00929該買嗎？！搞懂這五點再進場！Ⓠ真的能月月配、高殖利率的原因、產業太集中、每月扣匯費傷荷包...《投資嗨什麼》 ft.股魚

主要投資台灣科最具競爭力之優質電子科技業的00929，第二次月配息預估金額為0.11元，消息一出立刻讓投資人驚喜萬分，甚至讓網友大讚「太香」。投資人之所以如此看好，原因在於數據會說話。根據資料顯示，2022年的追蹤指數股息率達8.2%，近5年年化報酬率則有15.9%，填息能力優秀；00929更將ROE及股息變異性納入追蹤指數編製規則，不怕選入景氣循環股，配息、領息皆穩定。

其中令人驚豔的是，高股息ETF僅5檔規模超過200億，尤其00929掛牌不到2個月就突破，甚至7月只有3檔高股息ETF規模增加逾百億！

高股息ETF僅5檔規模超過200億，00929就是其一。(中時新聞網製表)

自7月19日除息後的第9個交易日收16.65，隔天公告配息金額與首次相同，同為0.11元，顯示配息十分穩定。值得一提的是，00929在首次除息後人氣依舊強強滾，交易量僅次於國泰永續高股息00878及元大高股息0056，優秀表現有目共睹。

00929在首次除息後人氣依舊強強滾，交易量僅次於國泰永續高股息00878及元大高股息0056。(中時新聞網製表)

欲參與00929配息最後申購日為8月16日，除息日為8月17日，領息發放日則在9月12日。00929追蹤特選台灣科技優息指數，故可以將精選優質電子科技股之股價、股息不漏接，且填息能力強與穩健的月配息，成為高配息ETF黑馬，也招攬一群死忠投資人，開始期待下一次的表現了。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。