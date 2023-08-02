一名66歲男子體態標準，不吃油炸、不吃甜點，但偏愛各類水果，偶爾會把水果當正餐吃。一次健檢發現，他已有脂肪肝，且血糖值已達糖尿病前期的階段。醫師表示。水果雖然富含膳食纖維、維生素等營養素，但其含有肝臟才能吸收代謝的果糖，長期且大量食用容易引發脂肪肝與糖尿病。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，上述男子自認平常飲食相當健康，不吃油炸、也不愛糕餅麵包，且常吃大量富含纖維的各類水果，甚至偶爾會將水果當正餐吃，也時常空腹就吃水果。

然而，健檢結果顯示，男子已有脂肪肝，且處於糖尿病前期。梁程超表示，男子的腹部超音波影像可看出肝臟已呈脂肪肝狀態，空腹血糖值已達110mg/dl、醣化血色素5.8%，雖尚未達到糖尿病，但已是糖尿病前期的範圍。此外，男子的三酸甘油酯過高、高密度脂蛋白太低。

他說明，一般人認為水果屬於原型食物，多吃無妨，但水果富含果糖。不同於葡萄糖，果糖除了少數部分在小腸代謝外，絕大部分會進入到肝臟代謝，並促進脂肪酸合成，轉化為三酸甘油酯，囤積在肝臟內後形成脂肪肝。

此外，果糖還會轉化成極低密度脂蛋白（VLDL），從肝臟釋出、經由血液運送至身體各處造成高血脂症，造成內臟脂肪的堆積。一旦形成脂肪肝及增加內臟脂肪，都易造成胰島素阻抗、增加糖尿病風險。值得注意的是，果糖的代謝過程還間接促進尿酸形成，造成高尿酸血症。