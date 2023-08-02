日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚後官司纏鬥至今，加上先前的外遇疑雲，使她的形象跌落谷底，昨（1）日她透過律師發出三千字日文聲明，指控江宏傑召開國際記者會一事侵害她的人權，更怒轟對方用輿論埋葬自己；而近日福原愛遭爆料，她擔任上市公司社外董事的職務早已遭除名。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，福原愛原為職業桌球隊「琉球Asteeda」所屬公司的社外董事，據傳酬勞有125萬日幣（約台幣27萬元），但在名人圈的酬勞價碼並不算高，如今公司官網上已不見福原愛的名字，對此，該公司上月27日曾回應，福原愛6月底已經退任，而福原愛目前仍擔任WTT日本區總經理、青森大學客座副教授2個要職。

事實上，福原愛在聲明中曾提及，江宏傑日本律師公開提及她的工作職務，認為對她造成社會性死亡，至於召開記者會一事更造成重大人權侵犯「我們不能忽視這種嚴重的人權侵害」，還喊話，希望雙方能恢復信任關係。

對此，律師大淵愛子則回應：「論點完全不相干，我認為看過這個聲明的人們會理解我們為什麼不得不開記者會。希望對方可以盡快遵守法院裁決的保全命令」其他於事項，她表示「如同記者會說的」。