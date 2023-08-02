依據中央氣象局發布颱風卡努恐影響台灣北部、東北部氣候，林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區位處遍遠山區，顧及遊客安全，因此園區今（2日）下午4時起預警性休園，區內自然步道同步封閉，遊客須於4時前離園，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為中午12時30分、返程為下午2時。

太平山遊樂區位處山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷的疑慮，因此園區下午4起預警性休園，區內8條自然步道，鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至4日，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整；宜蘭分署請民眾隨時關注太平山官網，也提醒颱風期間，減少戶外活動，勿前往山區步道，以維安全。