毅嘉7月自結合併營收金額約為7.77億元，月增加11.7%、年增加29%，創下近10個月新高，其中軟板整合元件產品之營收為6.26億元，機構整合元件產品之營收為1.52億元。
毅嘉累計前7月營收為47.73億元、年增加18%，為歷史同期第三高。
毅嘉表示，7月合併營收年增加29%、達7.77億元，來到今年最高點，主要是受惠於車用產品的需求持續攀升以及消費性產品需求回溫。展望第三季度，客戶車用及消費性電子產品的需求可望步入市場旺季水準，預期將可帶動毅嘉下半年度營運續攀高峰。
毅嘉(2402)7月營收雙增，月增加11.7%、年增加29%，創下近10個月新高，累計前7月營收也創下歷史第三高。展望第三季，毅嘉看好在車用以及消費性電子旺季帶動下，下半年營收可望續攀高峰。
毅嘉7月自結合併營收金額約為7.77億元，月增加11.7%、年增加29%，創下近10個月新高，其中軟板整合元件產品之營收為6.26億元，機構整合元件產品之營收為1.52億元。
毅嘉累計前7月營收為47.73億元、年增加18%，為歷史同期第三高。
毅嘉表示，7月合併營收年增加29%、達7.77億元，來到今年最高點，主要是受惠於車用產品的需求持續攀升以及消費性產品需求回溫。展望第三季度，客戶車用及消費性電子產品的需求可望步入市場旺季水準，預期將可帶動毅嘉下半年度營運續攀高峰。
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