韓國政府指出，上個月是自2021年6月以來，物價年增率最小的1個月，也是CPI連續第2個月都低於市場預估值。若用單月相比，韓國消費者物價僅月增0.1%，相較之下6月則持平。

依照產業來看，石油相關產品價月減0.7%，農產品價漲4.7%，漲幅創6個月以來最大，水電瓦斯等公共設施使用費則下降4.9%。韓國在7月中旬曾下過超大豪雨，造成農產品供應一度中斷，部分商品價格也面臨上行壓力。

在韓國144種日常生活用品，或必須品的採樣項目中，像是食品、衣物以及住宅等，上個月價格僅小漲1.8%，明顯較6月2.3%要少。不計入食品以及能源等波動較大的核心CPI，從6月3.5%降至7月3.3%，創2022年4月以來最低。

韓國此波升息循環中，自元月調升利率後，韓國央行至7月已經連續4次都沒再升息。韓國央行指出，日後當地物價倘若降不到目標值，還是會再重啟貨幣緊縮政策。