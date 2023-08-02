日籍藝人麻衣8年前和台塑長孫王泉仁閃婚生下一子，未料感情生變，雙方正在打離婚官司，麻衣日前回台替好姊妹愛紗站台，坦言有意要復出演藝圈。昨(1日)她發文透露相隔10年再度進棚拍照，兒子也來探班，照片中麻衣頂著鵝蛋臉和一雙電眼，美貌依舊，引來網友誇讚：「妳才沒有老，永遠的18歲」。

43歲麻衣當年和王泉仁閃婚，卻傳出王泉仁突然「過家門而不入」，導致婚姻觸礁，為了保護小孩，麻衣選擇帶兒子回日定居。近期麻衣現身法庭處理和王泉仁的離婚官司，被問對男方有恨嗎？她欲言又止說是心累，「但也只能往前看」。

麻衣最近發文表示想念台灣，也有意出書記錄出道以來的點滴，今年6月她久違回到台灣力挺愛紗新節目，被問到是否想回台灣演藝圈發展？麻衣表示要看看觀眾能不能接受她，愛紗鼓勵說：「會啦，大家都很想妳。」麻衣更表示目前心情很好，「已經3年半沒來台灣，吸到熟悉的空氣」。

最後，麻衣也埋伏筆說如今兒子已經去上學，「希望我以後有多的時間，想做自己的事情」，昨她曬出久違上工的美照，表示除了兒子的儀式紀念照，自己已經10年沒進棚做拍照工作，「今天拍了10小時，兒子來探班。他看到媽媽的工作現場，他感到有點得意也有點害羞，請期待新作品」，粉絲興奮留言說：「時時保持年輕的心」、「等麻衣回來台灣上節目」、「看到上愛紗的料理節目跟20年前沒什麼差」、「妳非常美」。