颱風卡努持續增強，目前已發布海上颱風警報，氣象局表示，目前接近中颱上限，預計暴風圈明天會觸陸，氣象局預計有機會在今天下午5點半發布陸上颱風警報，範圍包括東北部及北台灣陸地。今天北台灣雨勢越晚越猛，周四降雨最劇烈，周四晚起西南風增強，中南部風雨漸增。

周四、周五中南部山區累積雨量紫爆。(氣象局提供)

氣象局預報員朱美霖表示，卡努颱風的強度又略微增強，達中颱上限，在維持此強度、暴風範圍280公里比較寬廣情形下，將接近台灣東北部這帶，不排除暴風範圍在明天會接觸到北台灣陸地，氣象局有機會在今天下午或傍晚發布陸上颱風警報，最可能時間點落在下午5點半。

朱美霖表示，今天北台灣風雨越晚越明顯，中南部有間歇性雨勢、山區大雨，背風面東半部有高溫。

朱美霖表示，明天颱風更接近台灣，北台灣降雨加劇，且北海岸離暴風圈最接近，雨最多，明晚西南風增強，中南部、澎湖風雨增加，周五颱風遠離，北台灣降雨緩和，中南部因西南風影響，仍有明顯雨勢，根據周四、周五累積雨量預測圖顯示，中南部山區累積雨量紫爆，達200毫米以上。以及今天到周五北海岸、東北角、恆春半島、蘭嶼綠島有9至10級強陣風。