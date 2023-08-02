主打首檔台股「月配息」的復華台灣科技優息（00929）從6月9日掛牌上市後話題不斷，除了第一次月配息的年化配息率約8%吸引存股族目光，其規模成長速度更是三級跳，截至7月28日只花了35個交易日，規模便一舉突破200億元大關，成為台股高股息ETF五哥中的新人氣王。

▼ 11萬投資人簇擁，00929規模2個月內衝破200億

統計日期：7/28 資料來源：cmoney

【9個交易日完成填息，投資人嗨說『早買早填，月買月填』】

7月19日進行首次除息，當日一開盤即秒填息以16.6元開出，成為ETF市場熱門話題，後續雖遭遇賣壓而短線震盪，但仍在第9個交易日完整填息，意味著11萬受益人近8%的年化配息率順利入袋。

不只首次配息後，短短9天填息交出好成績，復華投信8月1日公告，00929每單位預計再次配出0.11元，以昨日(8/1)收盤價16.57計算，單次殖利率0.66%，年化殖利率7.9%。00929 為達到月配息的效果，加入「事先規劃+平滑發放」的策略，讓投資人可以輕鬆打造每月現金流。本次配息金額或是配息率皆與首次相同，滿足每月有現金流流需求的投資人，可以安心規劃用途！

【00929規模擴展快 除息前日成台股ETF亞軍】

00929規模在掛牌上市後一個月內便衝破百億大關，接著在除息前更是頻頻創下成交新天量，基金規模截至28日已破200億元，可見其市場認同度頗高。

據證交所統計，00929於7月19日除息前最後交易日買盤湧現，相較於前兩日的單日成交量落在11萬張左右，18日在「高殖利率、月配息、百分百電子科技股」等優勢拉抬下，00929當日爆出14萬張成交量，奪下當日ETF第二名，幾乎可以說是與高人氣ETF元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）並駕齊驅。

資料來源：證交所 2023/07/31

【官股狂賣高股息ETF，唯獨逆勢狂買00929 達16.8億】

另外值得留意的是，統計八大官股行庫的買賣超金額發現，00929不畏市場逆風，近20日來逆勢為官股券商買超00929達16.8億元，位居國內外股票型ETF買超金額之冠。

統計日期：7/28 資料來源：cmoney

統計日期：7/28 資料來源：cmoney

復華台灣科技優息(00929)經理人許忠成表示，依據2022年的追蹤指數股息率達8.2%，近5年年化報酬率則有15.9%；此外，00929將ROE及股息變異性納入追蹤指數編製規則，避開選取景氣循環股，以達到「配息、領息」都能兼顧的目標。

股市達人股魚老師說，「早晚都會加入月配息行列，為何不要一開始就加入！」主因來自於目前多數ETF屬於「季配息」，許多配息族的投資人必須布局多檔不同月份配息的ETF，才能組合成「月配息」的現金流，而00929則能省去這些投資組合的麻煩，一檔就滿足投資人需求。

【00929精選成分股 市場樂觀AI成分股拉行情】

00929因高股息、月配息、百分百科技股三大特色而成為ETF新起之秀，伴隨台股下半年迎來科技股主場，AI科技應用話題漫燒，台灣作為AI相關供應鏈的重點生產地，供應鏈聚集使得大廠競相投入AI浪潮。因此，專家預期台股科技股將挹注新成長動能。

許忠成表示，00929百分百科技股的組成下，其成分股囊括AI應用、電動車、儲能等具成長潛力產業題材，可望搭上這波漲勢並兼顧長期股價及股息，而這對於存股族來說，最重要的是00929一檔抵多檔，月配息機制可納入養老金規劃，建議有回檔就買、股息再投入，讓自己荷包能夠月月有額外收入，也能長期規劃退休生活。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。