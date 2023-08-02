大陸人氣女星楊冪和港星劉愷威有一段5年婚姻，育有1女「小糯米」，兩人離婚後，協議孩子交由男方家撫養，低調的楊冪屢次因沒主動提家人而遭酸「不配當媽」，批評她只顧事業、忽略家人，而這回她則一改「偷偷來」的作風，反而高調現身香港、大方打卡曝行蹤。

楊冪努力保護家人不被媒體打擾，從不主動提起，但人紅是非多，她屢次遭酸「不配當媽」，挨轟只顧事業、忽略家人，楊冪懶理酸民，沒有多做回應，這回她反而高調現身香港、大方打卡曝行蹤，被外界推測是享天倫時光，儘管楊冪沒有分享和家人互動照，但她一改「偷偷來」的作風，不免引發討論。

楊冪大方曝行蹤。（圖／楊冪工作室微博）

其實，楊冪前夫劉愷威、前公公劉丹受訪時也曾透露，楊冪常和家人視訊，儘管她不在身邊，也會經常找時間互動。而今年6月家人過9歲生日，她就被眼尖網友發現，楊冪的微博IP定位在香港，推測她是到香港為家人慶生。

日前則有網友捕獲野生劉愷威和其9歲家人，網友認為9歲家人長得很像楊冪，不過劉丹受訪時則說：「我覺得她像爸爸（劉愷威）多點」，還說劉愷威有空時都會幫忙看功課。