美國之音引述《日經亞洲》周二（8月1日）中共「建軍節」發表的一篇分析文章指出，自從一年前美國眾議院前院長裴洛西訪問台灣以來，中共解放軍已經大大加速了旨在對台灣實施模擬封鎖的軍事演習，目標從東南轉向東側封鎖台島。

通過分析對無人機拍攝的影像以及專家的看法，《日經》指出，甚至連中國軍方在台灣周邊活動的距離都發生了變化。在裴洛西去年8月2日訪台之前，中國軍機和軍艦很少前出至台灣東側的海空域活動，中國機艦的活動基本上都集中在台灣東南方向。而在過去一年中，解放軍常常活動於台灣東側的西太平洋或菲律賓海；自今年3月以來，解放軍軍機在台灣東側空域的活動更是突然大幅增加。

蔡英文總統今年4月初過境美國洛杉磯並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等議員會晤後返回台灣不久，中共軍方又在台灣周邊海空域舉行大規模的聯合演習。大陸首艘國產航空母艦「山東號」4月5日首次進入西太平洋進行艦載機起降訓練，便在台灣東側海域參與了對台軍事演習。

報導稱，同樣在今年4月，一架解放軍現役最大型無人機TB-001首度以逆時針方式繞行台灣防空識別區，繞經台灣南方、東南方和東北方空域，軍事專家認為，這架被稱為「雙尾蠍」的察打一體無人機，很可能是在演練日後派遣對台灣東部戰力保存區進行偵察。

此外，今年5月3日，一架解放軍海軍大型長航時多用途BZK-005高空偵察無人機也曾在台灣東側海域上空活動。

《日經》報導稱，解放軍軍機在台灣東側空域的活動自今年3月以來突然大幅增加。自從裴洛西去年8月訪台至今年2月，被觀察到的在台灣東側空域活動的解放軍軍機每月約為零至三天。但是隨後每月軍機活動天數就急劇增加，4月10天，5月12天，6月6天，7月12天。

俄羅斯在台灣東側的軍事活動也在增加。俄羅斯海軍兩艘護衛艦今年5月現身台灣周邊海域，並在此活動了一個多月的時間。

報導引述國防部所屬的國防安全研究院副研究員王尊彥觀察，「俄羅斯入侵烏克蘭後中俄關係發生了變化，俄羅斯配合中國也在台灣周邊加劇了軍事活動。」

此外，台灣國際政策研究所所長郭玉仁分析，北京在台灣東側海空域一系列軍事活動顯示，解放軍正在為最近的未來「封鎖台灣」而進行最後的準備，「隨著中國的海上擴張進入東海和南海，當它進入西太平洋後就可以從三個方向全面封鎖台灣。」

美國政府上周五宣布，向台灣提供3.45億美元的軍事援助，這也是拜登政府首次從美軍現有庫存直接提取裝備，向台灣提供重大軍援。此舉遭到北京政府的抨擊與抗議。

《日經》在報導中指出，中共解放軍過去一年對台灣演練的另一個重要改變，就是大大增加了在台灣周邊空域侵擾台灣的軍機數量，近期更達到每天30架的程度。

台海中線一直是兩岸非正式的分界線，但是自從去年8月裴洛西訪台後，解放軍就打破這條台海中線的存在，經常派遣戰機飛越這條界線。

郭玉仁憂心，「侵擾台灣周邊空域的中國軍機數量急劇增加，意味著中國已經到了在必要情況下，可以隨時組織兵力立即入侵台灣的地步。」