一名網友表示，昨中午到花蓮某餐廳用餐，發現店家把所有桌上未吃完的白飯，整理後再倒回飯鍋，他詢問店家未吃完的白飯處理方式，對方解釋，事後都會回收廚餘，但他拍攝過程中，看到店員把有沾到菜汁的白飯挑出來，質疑若是要回收廚餘，何須多此動作，崩潰地說「這個動作有點太噁心，我都懷疑我中午吃的飯哪裡來的？」影片曝光吸引網友熱烈討論。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，飯後要離開發現店員把其他桌未吃完的白飯倒回飯鍋，他拿起手機錄影存證後就離開，直到晚上他愈想愈不對，打電話問店家原因，對方向原PO表示，消費者未吃完的白飯會另外回收廚餘。

這說法不被原PO接受，他質疑收桌時就該把所有桌上未吃完的白飯集中廚餘，而不是全部倒進飯鍋裡，且部分白飯疑似有沾染到菜汁，店員還刻意挑出來，讓他崩潰直呼「這個動作有點太噁心，我都懷疑我中午吃的飯哪裡來的？」

根據他上傳的影片來看，白飯是使用大型碗公盛裝，店家把每個碗公堆疊在一起，用餐車拉到飯鍋旁，再把剩餘的飯全部往飯鍋倒。

59秒短片吸引逾千名網友關注，「所以外面用餐我沒吃完一定丟下去烤或煮掉，就是防這種事的」、「捐給那些科大學生不是很好？幹嘛拿回去營業用」、「我這個飯桶，看了也怕怕」、「好噁！還會挑米，根本不是廚餘」、「好噁心」、「好吃的密訣？」、「專門吃白飯的大學生在哪裡…」、「飯回收碗公還重疊，這飯？」

但也有不少網友不以為意說，很多餐飲業都是如此，大多是在內場處理，一般消費者不易看到這種狀況，「餐飲業不能說的秘密，這家店太笨了，這種事都是在內場做，怎麼能在客人面前做啊」、「跟團的旅遊團滿多這種現象，都是給你一個大碗公裡面裝飯，如果某一桌飯沒吃完，這現象就出來了，你永遠不知道之後飯都去了哪裡」。