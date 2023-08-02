AI已運行多年，隨著科技不斷精進，GhatGPT的出現更造成一股AI炫風，AI概念股成為投資黑馬，深受投資人喜愛，不過7月31日AI概念股重挫，緯創、廣達亮燈跌停，令不少網友哀嚎，但令人眼睛一亮的是，復華台灣科技優息ETF (00929)竟不跌反漲，還是高股息中漲幅最高，交出超過10萬張成交量的漂亮成績單！依CMoney統計至8月1日，00929自掛牌來不到兩個月的報酬率為8.37％，表現優於同期間大盤加權報酬、電子類報酬指數漲幅4.44％、6.27％。近期熱門AI概念股漲多回檔，導致不少台股高股息ETF也跟著修正，00929仍維持紅盤上漲約1.6％。

00929究竟是何方神聖？它是全台首檔每月配息的台股ETF，成分股篩選百分之百以科技類股為主，舉凡半導體、電子零件組、電腦周邊等領域，這些都是台灣具備國際競爭力且舉足輕重的科技業，因此獲利率不容小覷。此外，指數過去5年平均年化配息率達7.5%，而且掛牌不到2個月，規模竟突破200億，晉升高股息前5名。

7月31日股市出現大動盪，即是原本被看好的AI概念股慘遭血洗，廣達及緯創亮燈跌停，使眾多投資人心痛哀嚎。反觀，高股息ETF 00929反漲，如此穩健成長的特性深受存股族的愛戴。此外值得注意的是，官股券商近20日狂買00929近16.8億，再進一步觀察，00929是官股券商5日、10日、20日，甚至是6月9日掛牌以來，國內外股票型ETF買超金額之冠，顯示00929的穩健成長力備受看好。

官股券商近20日狂買00929近16.8億，甚至是6月9日掛牌以來，國內外股票型ETF買超金額之冠。(表/中時新聞網製)

00929於7月19日除息，並在第9個交易日收16.65確定填息，隨後公布第二次月配息金額。根據復華投信官網8月1日收益分配期前公告，每受益權單位預估配發0.11元，以評價日7月31日淨值16.58元計算，預估單次現金殖利率0.66％、年化殖利率為7.96％。金額與第一次相同，同為0.11元，配息十分穩健，且首次配息金額公布後，令網友們興奮不已，00929被視為值得投資的ETF黑馬，亦是投資保守、不擅儲蓄及退休族的投資首選。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。