波蘭邊界「比亞沃維耶扎」（Białowieża）小鎮居民不敢相信他們的眼睛：1日上午，兩架直升機掠過小鎮上空，機身上漆著白俄羅斯的國旗，情況危急。波蘭國防部隨後發出聲明，譴責白俄軍隊侵犯領空，表示將增派軍隊前往兩國邊界。白俄羅斯予以否認，稱波蘭是在為增兵找藉口，兩國緊張情勢升高。

根據波蘭《選舉報》（Gazeta Wyborcza）、路透社、德國之聲報導，有波蘭居民拍下2架直升機入侵的畫面，其他人則標出飛行路線：直升機從格魯基村（Grudki）附近進入波蘭，朝內陸飛了大約3公里後，在聖米可拉（St. Mikołaj）教堂上空折返，飛越比亞沃維耶扎，朝波多拉尼（Podolany）方向飛去。他們飛過民宅，高度相當低，只有200至300公尺，有時甚至低至幾十公尺的高度。

波蘭國防部起初否認白俄軍隊入侵，但隨後證實，兩架在白俄邊境進行訓練的Mi-8及Mi-24直升機飛入領空，但由於高度太低，以至於防空雷達偵測不到。

波蘭當局表示，已經向北約通報這起越界事件，同時將向邊界部署「更多部隊和資源，包括戰鬥直升機。」

Poland accused Belarus of violating its airspace



Two Belarusian helicopters violated the airspace of Poland near Białowieża, reported the Ministry of National Defense of the republic. The helicopters crossed the border "at a very low altitude, which made it difficult for radar… pic.twitter.com/JyhgWfKZnI — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2023

白俄羅斯則予以否認，稱波蘭的指控「牽強附會」，只是為了在邊界增兵「找藉口」。

自從俄烏戰爭爆發以來，白俄羅斯允許普丁在境內部署包括核武在內等武器，引發波蘭和北約東翼國家擔憂。加上俄國傭兵組織「瓦格納」集團6月發動兵變失敗後，部分成員轉移至白俄羅斯，協助訓練白俄軍隊，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）上週六（29日）示警，邊境情勢正「變得更加危險」。近期波蘭已加派逾千人部隊前往邊界駐防。