波蘭邊界「比亞沃維耶扎」（Białowieża）小鎮居民不敢相信他們的眼睛：1日上午，兩架直升機掠過小鎮上空，機身上漆著白俄羅斯的國旗，情況危急。波蘭國防部隨後發出聲明，譴責白俄軍隊侵犯領空，表示將增派軍隊前往兩國邊界。白俄羅斯予以否認，稱波蘭是在為增兵找藉口，兩國緊張情勢升高。
根據波蘭《選舉報》（Gazeta Wyborcza）、路透社、德國之聲報導，有波蘭居民拍下2架直升機入侵的畫面，其他人則標出飛行路線：直升機從格魯基村（Grudki）附近進入波蘭，朝內陸飛了大約3公里後，在聖米可拉（St. Mikołaj）教堂上空折返，飛越比亞沃維耶扎，朝波多拉尼（Podolany）方向飛去。他們飛過民宅，高度相當低，只有200至300公尺，有時甚至低至幾十公尺的高度。
波蘭國防部起初否認白俄軍隊入侵，但隨後證實，兩架在白俄邊境進行訓練的Mi-8及Mi-24直升機飛入領空，但由於高度太低，以至於防空雷達偵測不到。
波蘭當局表示，已經向北約通報這起越界事件，同時將向邊界部署「更多部隊和資源，包括戰鬥直升機。」
白俄羅斯則予以否認，稱波蘭的指控「牽強附會」，只是為了在邊界增兵「找藉口」。
自從俄烏戰爭爆發以來，白俄羅斯允許普丁在境內部署包括核武在內等武器，引發波蘭和北約東翼國家擔憂。加上俄國傭兵組織「瓦格納」集團6月發動兵變失敗後，部分成員轉移至白俄羅斯，協助訓練白俄軍隊，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）上週六（29日）示警，邊境情勢正「變得更加危險」。近期波蘭已加派逾千人部隊前往邊界駐防。
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