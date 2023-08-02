新北市政府配合行政院環保署限塑政策，8月1日起新北市公部門、公私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得使用生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具。環保局昨抽查324家業者皆符合規定。

環保局表示，生物可分解塑膠（PLA）主要是由植物澱粉如玉米、小麥等碳水化合物作為原料發酵、脫水、聚合等過程製成，常用於食品包裝網袋、蛋盒、超商微波食品容器、速食店的免洗餐具等。但PLA須在特定溫度及濕度條件下才能有效進行微生物分解，而目前國內並無合適的再利用方式及堆肥設施，因此最終只能以焚化處理。

為減少塑膠類免洗餐具的使用，環保署日前公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，規定公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所自今年8月1日起，不得提供PLA材質的杯、碗、盤、碟、餐盒等免洗餐具。

環保局稽查人員昨於新北市各區針對管制對象展開稽查，總計抽查324家業者，全數符合規定，皆積極配合減塑政策執行，後續也將派員不定期稽查，違規者將依廢棄物清理法第51條第3項規定告發，最高可處6000元罰緩，並得按次連續處分。