國民黨「最美發言人」李明璇獲得徵召，挑戰超綠的高雄市前鎮小港區立委選戰，認真跑行程的她，日前舉辦見面會時吸引超多民眾到場支持，今（2）日她更在臉書分享自己站街頭觀察到的現象，透露前鎮小港其實不如大家想像中的綠。

李明璇今日在臉書表示，一大早她就與團隊到小港沿海一路與漢民路口站路口，該處因為有中鋼和工業區，大卡車、聯結車及砂石車等頻繁出入，光是觀察車子的種類就能清楚小港的產業型態與樣貌。

李明璇透露，當她在路口宣講時，發現很多機車族都會轉頭認真聽，有人會靦腆地向她揮手，也有駕駛開過去時對她們比出一個大大的讚，有些人怕她沒看到還會輕按喇叭提醒，讓整個團隊都感到相當驚喜。

「小港居民不太會給妳好臉色。」李明璇回憶，當初剛被徵召時，就有許多人提醒因為她並非「樹葉色的候選人」，恐怕要先做好心理準備，因為當地居民可能不會對她太友善，但經過這段時間的努力與觀察，讓她忍不住說「嗯？真的是這樣嗎？我覺得未必耶！」