一名55歲男子年輕時期曾被檢出有B型肝炎，由於輕忽B肝的嚴重性、且無不適症狀，就未持續追蹤檢查。一次健檢發現，除了肝臟有脂肪肝外，且已硬化了。醫師表示，肝臟是沉默的器官，因此在初期病變時無不適感覺，但若長期任由病毒在肝臟發炎，可導致肝硬化，嚴重還可造成肝癌。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，上述男子年輕時被確診有B型肝炎時，因認為B肝感染者不少、即便感染也無太大的危害，加上無不舒服症狀，就忘記醫師叮囑而去做追蹤檢查；未料近日與妻子一同健檢才發現，他除了肝臟有脂肪肝外，肝臟的體積偏小、肝臟紋路較粗糙、肝表面不平整，顯示其肝臟已有肝硬化，所幸尚無腫瘤發生。

梁程超表示，肝臟內部沒有痛覺神經分布，所以初期病變時毫無不適感。以該男子而言，與大多數感染B肝者一樣幾乎沒有症狀，由於長期疏忽未定期追蹤，錯過了在肝臟慢性發炎階段的藥物控制，使得肝臟長時間的反覆發炎，讓肝臟細胞發生纖維化，進而導致肝硬化。

他並補充，早期肝硬化的症狀通常不明顯，嚴重時有可能發生疲倦、虛弱、噁心、食慾不振、體重減輕、腹痛、腹脹、皮膚出現黃疸變黃或蜘蛛狀血管瘤等症狀，若此時才就醫檢查，肝臟多半已處於肝硬化階段，若後續未再妥善控制，就會走向肝病三部曲肝炎、肝硬化、肝癌。

至於B肝導致的肝硬化可否逆轉，梁程超表示，患者若長期使用口服抗病毒藥物，可避免B肝病毒造成肝臟反覆發炎，不但肝功能可逐漸恢復，以往研究也顯示肝硬化有改善的機會、進而能降低罹患肝癌的風險，所以B型帶原者一定要定期追蹤，若有符合抗病毒藥物的治療，醫師也會評估後給予治療。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！