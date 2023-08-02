華爾街原先預期超微上季營收53.2億美元，並陷入1.1億美元虧損，所幸實際結果優於預期。儘管如此，超微預期本季營收57億美元卻低於華爾街預期的58.1億美元。
超微執行長蘇姿丰表示，超微為了彌補PC市場走下坡造成的衝擊，正擴大AI研發支出，期望藉由AI晶片及軟體來彌補營收缺口。她表示：「我們目標讓AI晶片成為超微的主要成長動能。未來隨著微軟及其他大型軟體業者推出更多生成式AI產品，我們預期AI將推動PC需求成長。」
超微上季（4至6月）營收53.6億美元，較去年同期的65.5億美元萎縮18％，是連續第二季營收下滑，主因是PC需求萎縮衝擊晶片需求。上季淨利2,700萬美元，較去年同期的4.5億美元相比銳減94％，經調整後EPS在上季達到0.58美元，較去年同期的1.05美元萎縮45％，但優於華爾街預期的0.57美元。
華爾街原先預期超微上季營收53.2億美元，並陷入1.1億美元虧損，所幸實際結果優於預期。儘管如此，超微預期本季營收57億美元卻低於華爾街預期的58.1億美元。
超微執行長蘇姿丰表示，超微為了彌補PC市場走下坡造成的衝擊，正擴大AI研發支出，期望藉由AI晶片及軟體來彌補營收缺口。她表示：「我們目標讓AI晶片成為超微的主要成長動能。未來隨著微軟及其他大型軟體業者推出更多生成式AI產品，我們預期AI將推動PC需求成長。」
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