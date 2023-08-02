華爾街原先預期超微上季營收53.2億美元，並陷入1.1億美元虧損，所幸實際結果優於預期。儘管如此，超微預期本季營收57億美元卻低於華爾街預期的58.1億美元。

超微執行長蘇姿丰表示，超微為了彌補PC市場走下坡造成的衝擊，正擴大AI研發支出，期望藉由AI晶片及軟體來彌補營收缺口。她表示：「我們目標讓AI晶片成為超微的主要成長動能。未來隨著微軟及其他大型軟體業者推出更多生成式AI產品，我們預期AI將推動PC需求成長。」

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