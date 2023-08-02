超微上季（4至6月）營收53.6億美元，較去年同期的65.5億美元萎縮18％，是連續第二季營收下滑，主因是PC需求萎縮衝擊晶片需求。上季淨利2,700萬美元，較去年同期的4.5億美元相比銳減94％，經調整後EPS在上季達到0.58美元，較去年同期的1.05美元萎縮45％，但優於華爾街預期的0.57美元。