經濟部加工處指出，三大園區中，前鎮科技園區已經完成，透過約24億元的前瞻特別預算，把原來的高雄加工出口區改建為立體化新廠房，新增總樓地板面積約 8 萬平方公尺產業空間，啟用僅4個月，已100％出租。預計新增投資額 124 億元、創造 3,000 名就業機會。

而更新計畫釋出的周轉基地，則已由緯創高雄晶傑達光電科技，在今年5月舉行B3廠新建工程開工典禮，新廠初期投資額逾100億元，將興建地上9層， 地下2層的新廠房，主要從事車載、工控、醫療使用的液晶顯示面板模組製造，預計可創造約4,500人就業機會。

加工處說，至於楠梓科技產業園區，因應後續半導體產業、「S廊帶」群聚效應，在既有場域更新計畫之上，也爭取到前瞻特別預算6億多元支持，興建新的創新產業大樓。第一期更新基地也已有穎崴科技將要投資，而新大樓仍可吸引新增投資額25億元。

在擴區、開發的努力上，加工處指出，屏東科技產業園區則是因應台商回台需求及區域均衡發展來建置，透過前瞻經費支持部分經費約4億元，並以台糖土地作為擴區基地，園區用地面積26.86公頃，土地「只租不售」。

加工處說，目前「屏東擴區」的公設工程已於今年5月開工，廠商建廠可同步施工，預估促進投資50億元，「屏東擴區」也是屏東高鐵特定區開發案的第一步，希望吸引更多產業與人才回流屏東，加速屏東繁榮發展，也為都市人口減壓、促進區域均衡發展。